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Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Массимилиано ​Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может стать главным тренером английского "Манчестер Юнайтед". 

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, 52-летний итальянский специалист уже начал изучать английский язык, так что может возглавить манкунианцев в том случае, если будет уволен с этой должности Уле-Гуннар Сульшер.

Последний раз наставник возглавлял "бьянконери" — с 2014 по 2019 год. Под его руководством "Ювентус" пять раз выиграл чемпионат Италии, а также четыре раза Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

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