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    Массимилиано Аллегри дал согласие на переход в Арсенал

    Стороны уже достигли устного соглашения по поводу сделки

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Лондонский «Арсенал» планирует пригласить в команду нового главного тренера.

    Как передает Report, 49-летний итальянец Массимилиано Аллегри готов возглавить английский клуб.

    Стороны уже достигли устного соглашения по поводу сделки. Если нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер откажется продлевать контракт с командой, то главный тренер «Ювентуса» перейдет в «Арсенал» перед началом следующего сезона.

    Напомним, Венгер тренирует англичан с 1996 года. Под руководством 67-летнего специалиста «канониры» трижды становились чемпионами АПЛ, по шесть раз завоевывали национальные Кубок и Суперкубок страны, а также выходили в финал Лиги чемпионов 2005/06.

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