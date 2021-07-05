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Мартинес останется у руля сборной Бельгии  

Мартинес останется у руля сборной Бельгии   Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил об отсутствии причин для смены тренерского штаба сборной Бельгии после чемпионата Европы.
Футбол
5 июля 2021 г. 01:58
Мартинес останется у руля сборной Бельгии  
Роберто Мартинес

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил об отсутствии причин для смены тренерского штаба сборной Бельгии после чемпионата Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий Боссарта приводит бельгийский портал Sporza.

"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Нет причин менять главного тренера сейчас, - сказал Боссарт. - Также у меня нет ощущения, что Мартинес уйдет в отставку".

Напомним, что Р.Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством бельгийская команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2018 года, показав лучший результат в истории на мировых первенствах.

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