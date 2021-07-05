Мартинес останется у руля сборной Бельгии  

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил об отсутствии причин для смены тренерского штаба сборной Бельгии после чемпионата Европы.
"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Нет причин менять главного тренера сейчас, - сказал Боссарт. - Также у меня нет ощущения, что Мартинес уйдет в отставку".
Напомним, что Р.Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством бельгийская команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2018 года, показав лучший результат в истории на мировых первенствах.