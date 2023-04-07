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Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая

Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая
Футбол
7 апреля 2023 г. 09:41
Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая

Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сборную возглавит аргентинец Марсело Бельса.

Стороны договорились о всех деталях контракта. Ожидается, что о подписании договора официально объявят в ближайшие несколько дней.

Соглашение будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.

Сейчас сборную Уругвая тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо.

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Версия на азербайджанском языке Argentinalı mütəxəssis Uruqvay millisinin yeni baş məşqçisi olacaq

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