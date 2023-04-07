Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая

Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сборную возглавит аргентинец Марсело Бельса.
Стороны договорились о всех деталях контракта. Ожидается, что о подписании договора официально объявят в ближайшие несколько дней.
Соглашение будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.
Сейчас сборную Уругвая тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо.