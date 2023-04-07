Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая

Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая

Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сборную возглавит аргентинец Марсело Бельса.

Стороны договорились о всех деталях контракта. Ожидается, что о подписании договора официально объявят в ближайшие несколько дней.

Соглашение будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.

Сейчас сборную Уругвая тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо.