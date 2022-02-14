"Марсель" выиграл перед матчем с "Карабахом"

Последний матч XXIV тура французской Лиги 1 был сыгран между клубами "Мец" и "Марсель".

Последний матч XXIV тура французской Лиги 1 был сыгран между клубами "Мец" и "Марсель".

Как сообщает Report, игра, проходившая на стадионе муниципалитета Сен-Симфони в Меце, завершилась победой гостей - 2:1.

Таким образом, "Марсель" набрал 46 очков и закрепился на втором месте. Мец занимает 19-е место с 20 очками.

Отметим, что свой следующую встречу "Марсель" проведет 17 февраля дома против агдамского "Карабаха". Первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА начнется в 00:00 по бакинскому времени, а ответный - 24 февраля в Баку.