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"Марсель" выиграл перед матчем с "Карабахом"

"Марсель" выиграл перед матчем с "Карабахом" Последний матч XXIV тура французской Лиги 1 был сыгран между клубами "Мец" и "Марсель".
Футбол
14 февраля 2022 г. 02:48
Марсель выиграл перед матчем с Карабахом

Последний матч XXIV тура французской Лиги 1 был сыгран между клубами "Мец" и "Марсель".

Как сообщает Report, игра, проходившая на стадионе муниципалитета Сен-Симфони в Меце, завершилась победой гостей - 2:1.

Таким образом, "Марсель" набрал 46 очков и закрепился на втором месте. Мец занимает 19-е место с 20 очками.

Отметим, что свой следующую встречу "Марсель" проведет 17 февраля дома против агдамского "Карабаха". Первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА начнется в 00:00 по бакинскому времени, а ответный - 24 февраля в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Marsel" "Qarabağ"la oyundan əvvəl qələbə qazanıb

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