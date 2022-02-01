"Марсель" сможет принять "Карабах" на своем стадионе

Препятствие для проведения во Франции первого матча плей-офф Лиги конференции УЕФА, в котором "Карабах" сыграет с "Марселем", устранено.

Препятствие для проведения во Франции первого матча плей-офф Лиги конференции УЕФА, в котором "Карабах" сыграет с "Марселем", устранено.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Foot-national, министр спорта страны Роксана Марасиняню заявила, что во Францию могут приехать спортсмены, привившиеся от коронавируса китайской и российской вакцинами.

Спортсмены должны будут сдать тест на COVID-19 за 24 часа до начала матча.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч против "Марселя" 17 февраля на выезде, а ответный - 24 февраля дома.