"Марсель" расторг контракт с футболистом Эвра

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение между «Марселем» и Эвра было расторгнуто по обоюдному согласию. Причиной стал инцидент, который произошёл в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против португальской «Витории Гимарайнш», когда Эвра ударил одного из фанатов французского клуба ногой в голову.
В клубе отметили, что Эвра, который пополнил состав «Марселя» летом 2017 года, отлично проявлял себя на старте карьеры в новой команде, однако эпизод с ударом болельщика не позволит ему продолжать делать это должным образом.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил Эвра от выступления в еврокубках до конца сезона-2017/18.
News DepartmentАвтор новости