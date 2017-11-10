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    "Марсель" расторг контракт с футболистом Эвра

    УЕФА отстранил Эвра от выступления в еврокубках до конца сезона-2017/18
    © Daily Mail

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Соглашение между «Марселем» и Эвра было расторгнуто по обоюдному согласию. Причиной стал инцидент, который произошёл в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против португальской «Витории Гимарайнш», когда Эвра ударил одного из фанатов французского клуба ногой в голову.

    В клубе отметили, что Эвра, который пополнил состав «Марселя» летом 2017 года, отлично проявлял себя на старте карьеры в новой команде, однако эпизод с ударом болельщика не позволит ему продолжать делать это должным образом.

    Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил Эвра от выступления в еврокубках до конца сезона-2017/18.

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