"Марсель" осуществил трансфер Марио Балотелли

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Итальянский нападающий Марио Балотелли перешел из французского клуба "Ницца" в "Марсель".

Как сообщает Report, 29-летний форвард перешел в новый клуб на правах свободного агента.

С ним заключен контракт до конца сезона. Если за этого время Балотелли удастся забить 10 мячей, он заработает 600 000 евро. В случае хорошего поведения в "Марселе" и соблюдения правил этики, скандальный форвард получит еще 800 000 евро.

Отметим, что Марио Балотелли играл в "Ницце" с 2016 года. Раньше он выступал в итальянских клубах "Интер" и "Милан", а также английских "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".