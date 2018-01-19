Маротта: "Ювентус" сделает всё, чтобы подписать Джана, но мы уважаем правила

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию, связанную с желанием туринского клуба пригласить немецкого полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана, чей контракт с красными истекает в конце текущего сезона.

Как передает Report, приводит комментарий функционера итальянское издание Сalciomercato.

«Срок действия соглашения футболиста с клубом истекает, и это позволяет вести с ним переговоры. Это курс, который мы выбрали. Я не могу сказать, может ли он подписать новый контракт с «Ливерпулем», но могу отметить, что мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы заполучить этого игрока.

При этом очевидно, что мы должны уважать желание самого футболиста. Сейчас он игрок «Ливерпуля», мы уважаем этот клуб и уважаем существующие правила», — приводит комментарий функционера итальянское издание Сalciomercato.