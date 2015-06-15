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    Марокко отвергло причастность к коррупционному скандалу в ФИФА

    Ранее о причастности Марокко к коррупционному скандалу заявил бывший исполнительный директор ФИФА Чак Блейзер

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет Марокко в официальном заявлении отверг обвинения в том, что страна пыталась подкупить членов исполкома ФИФА, чтобы получить право провести чемпионат мира по футболу 1998 года, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Эти утверждения порочат имидж страны, которая всегда с уважением относилась к мировым футбольным ценностям, добросовестно и справедливо ведет дела", - говорится в заявлении.

    Ранее о причастности Марокко к коррупционному скандалу в ФИФА заявил бывший исполнительный директор ФИФА Чак Блейзер.       

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