Марокко отвергло причастность к коррупционному скандалу в ФИФА

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет Марокко в официальном заявлении отверг обвинения в том, что страна пыталась подкупить членов исполкома ФИФА, чтобы получить право провести чемпионат мира по футболу 1998 года, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Эти утверждения порочат имидж страны, которая всегда с уважением относилась к мировым футбольным ценностям, добросовестно и справедливо ведет дела", - говорится в заявлении.

Ранее о причастности Марокко к коррупционному скандалу в ФИФА заявил бывший исполнительный директор ФИФА Чак Блейзер.