Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии для подготовки к ЧМ-2030

Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии с целью объединения усилий трех стран для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.
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Договоренность о создании комиссий была достигнута в ходе состоявшейся в Сале (пригород Рабата) встречи президента FRMF Фаузи Лекжаа с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлем Лузаном.
Лекжаа в ходе беседы отметил "исторические и культурные связи, объединяющие Марокко и Испанию", указав на необходимость "ускорить создание совместных комиссий тремя странами, чтобы гарантировать успешную организацию чемпионата мира по футболу 2030 года".
Лузан со своей стороны заявил о "прогрессе, которого достигло Марокко в области развития футбола на всех уровнях, в частности, в сфере создания инфраструктуры".