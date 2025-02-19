Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии для подготовки к ЧМ-2030

Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии с целью объединения усилий трех стран для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.

Марокко, Испания и Португалия создадут совместные комиссии с целью объединения усилий трех стран для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Королевской марокканской федерации футбола (FRMF).

Договоренность о создании комиссий была достигнута в ходе состоявшейся в Сале (пригород Рабата) встречи президента FRMF Фаузи Лекжаа с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлем Лузаном.

Лекжаа в ходе беседы отметил "исторические и культурные связи, объединяющие Марокко и Испанию", указав на необходимость "ускорить создание совместных комиссий тремя странами, чтобы гарантировать успешную организацию чемпионата мира по футболу 2030 года".

Лузан со своей стороны заявил о "прогрессе, которого достигло Марокко в области развития футбола на всех уровнях, в частности, в сфере создания инфраструктуры".