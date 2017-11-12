Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе, празднуя выход сборной на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудникам полиции Брюсселя пришлось применить водометы против болельщиков сборной Марокко, который устроили беспорядки в городе после того, как национальная сборная квалифицировалась на ЧМ- 2018.

Как передает Report, хулиганы подожгли несколько авто.

Кроме того, они разгромили несколько инсталляций в центре города.

Ранее стало известно, что Марокко победила команду Кот д'Ивуара со счетом 2-0. Другой африканской командой, завоевавшей путевку на мундиаль в РФ стала команда Туниса.