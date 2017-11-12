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    Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе, празднуя выход сборной на ЧМ-2018 - ВИДЕО

    Хулиганы подожгли несколько авто

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудникам полиции Брюсселя пришлось применить водометы против болельщиков сборной Марокко, который устроили беспорядки в городе после того, как национальная сборная квалифицировалась на ЧМ- 2018.

    Как передает Report, хулиганы подожгли несколько авто.

    Кроме того, они разгромили несколько инсталляций в центре города.

    Ранее стало известно, что Марокко победила команду Кот д'Ивуара со счетом 2-0. Другой африканской командой, завоевавшей путевку на мундиаль в РФ стала команда Туниса.

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