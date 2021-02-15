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Марко Розе возглавит дортмундскую "Боруссию"

Марко Розе возглавит дортмундскую "Боруссию" Главный тренер германского футбольного клуба "Боруссия" (Мёнхенгладбах) Марко Розе принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Футбол
15 февраля 2021 г. 19:32
Марко Розе возглавит дортмундскую Боруссию

Главный тренер германского футбольного клуба "Боруссия" (Мёнхенгладбах) Марко Розе принял решение покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт 44-летнего специалиста рассчитан до 2022 года, однако тренер решил присоединиться к "Боруссии" из Дортмунда с лета текущего года.

Розе возглавляет мёнхенгладбахскую "Боруссию" с сезона-2019/20. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне главного европейского турнира команда из Мёнхенгладбаха заняла второе место в группе В и 24 февраля проведет первый матч 1/8 финала против английского "Манчестер Сити".

В чемпионате Германии "Боруссия" занимает седьмое место в активе, дортмундцы идут шестыми.

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