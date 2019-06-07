Марко Росси: Одержать победу в Баку будет нелегко

"На протяжении всей жизни - и как футболист, и как тренер - я всегда верил в победу. Погода и прочие причины не могут быть причиной поражения. Если мы проиграем Азербайджану, причиной буду я".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси на пресс-конференции, организованной до матча с Азербайджаном в отборочном этапе ЕВРО-2020.

По словам 55-летнего специалиста, в последний раз Венгрия участвовала на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

Марко Росси также отметил о наличии в составе клуба травмированных футболистов: "Того же состава, что и на прошлом матче, не будет. Томаш Кадар не выйдет на игровое поле. Завтра я постараюсь вывести на поле лучших футболистов. Мотивация всей команды на высоком уровне. Хотим победить, хотя одержать победу в Баку будет нелегко".

Отметим, что матч между Азербайджаном и Венгрией пройдет 8 июня на стадионе "Bakcell Arena".