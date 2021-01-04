Марко Росси: На игре с Азербайджаном нам повезло

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси вспомнил игру против Азербайджана в отборочном этапе Евро-2020.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси вспомнил игру против Азербайджана в отборочном этапе Евро-2020.

Как передает Report, в интервью изданию 24.hu итальянский специалист признал, что на матче, на котором они выиграли со счетом 1:0, им повезло.

57-летний главный тренер отметил, что рефери матча не засчитал гол, пропущенный на последней минуте: "В прошлом году сборная провела 24 игры под моим руководством. Помимо Эстонии и Азербайджана, другие соперники на бумаге были сильнее нас. Сюда же можно включить и Черногорию. На матче с Азербайджаном нам повезло, судья не засчитал забитый под конец матча гол. Хотя, преимущество во время всего матча было на нашей стороне".

На мачте, проведенном 13 октября 2019 года, Бахлулу Мустафазаде на 2-й добавленной минуте сравнял счет, однако нидерландский рефери Денис Хиглер заявил об игре рукой и не ликвидировал гол в рамках правил.