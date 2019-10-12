Марко Росси: Мы уважаем сборную Азербайджана и понимаем, что легко не будет

"После поражения от Хорватии со счетом 0:3, мы чувствуем давление. Завтра будет сложно, так как сборная Азербайджана добилась прогресса за последнее время. В матче с Уэльсом (1:2) Азербайджан играл хорошо, но проиграл в конце матче из-за невезения".

Как сообщает командированный в Венгрию сотрудник Report, об этом в преддверии отборочного матча ЕВРО-2020 по футболу против команды Азербайджана, сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Венгрии Марко Росси.

"Нам нужна только победа, так как у нас остаются шансы выйти в финал ЕВРО-2020. Но мы уважаем сборную Азербайджана и понимаем, что легко не будет. После игры с хорватами наши игроки жаждут реванша, но сейчас нужно забыть о том матче и думать лишь об Азербайджане. Потерь нет, все футболисты готовы к матчу. Если мы завтра не выиграем, то это, конечно, будет неудачей. Я буду отвечать за нее. Если проиграем, то болельщики потребуют моей отставки. И это будет нормально", - отметил 55-летний итальянский специалист.

"Знаем, что в команду соперника вернулся ключевой игрок – Эдди Исрафилов. Помимо него, в центре поля у Азербайджана скоростной футбол показывают Алмейда и Гараев. Силен форвард Рамиль Шейдаев, также хороши игроки на флангах. Мы проанализировали игру соперника и постараемся нейтрализовать сильных игроков сборной Азербайджана", - подчеркнул М.Росси.