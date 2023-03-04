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Марко Ройс вошел в историю "Боруссии"

Марко Ройс вошел в историю "Боруссии" Форвард дортмунской "Боруссии" Марко Ройс вошел в историю клуба
Футбол
4 марта 2023 г. 10:10
Марко Ройс вошел в историю Боруссии

Форвард дортмунской "Боруссии" Марко Ройс вошел в историю клуба.

Как сообщает Report, футболист, который открыл счет в матче Бундеслиги с "РБ Лейпциг", догнал рекордсмена по голам за клуб – Михаэля Цорка.

На счету капитана команды теперь 159 мячей за "Боруссию" во всех турнирах.

Ройс — воспитанник академии "Боруссии", в молодежной структуре клуба он тренировался с 2003 по 2006 год, после чего перешел в "Рот-Вайсс", а оттуда — в "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. В 2012 году он вернулся в состав "шмелей" и с тех пор выступает за команду.

С дортмундцами он дважды завоевал Кубок Германии и три раза — Суперкубок страны.

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