Марко Ройс вошел в историю "Боруссии"

Форвард дортмунской "Боруссии" Марко Ройс вошел в историю клуба

Форвард дортмунской "Боруссии" Марко Ройс вошел в историю клуба.

Как сообщает Report, футболист, который открыл счет в матче Бундеслиги с "РБ Лейпциг", догнал рекордсмена по голам за клуб – Михаэля Цорка.

На счету капитана команды теперь 159 мячей за "Боруссию" во всех турнирах.

Ройс — воспитанник академии "Боруссии", в молодежной структуре клуба он тренировался с 2003 по 2006 год, после чего перешел в "Рот-Вайсс", а оттуда — в "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. В 2012 году он вернулся в состав "шмелей" и с тех пор выступает за команду.

С дортмундцами он дважды завоевал Кубок Германии и три раза — Суперкубок страны.