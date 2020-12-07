Марко Пантелич назвал ожидания от матчей с Азербайджаном

Результаты жеребьевки устроили нас

"Результаты жеребьевки устроили нас".

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Сербского футбольного союза Марко Пантелич, комментируя итоги жеребьевки отборочной группы ЧМ-2022.

Ветеран сербского футбола заявил, что его команда хочет напрямую попасть на турнир: "С Португалией мы давние знакомые, сталкивались с ней в предыдущих отборочных циклах. Безусловно, нас ждут два сильных и интересных матча. Также хорошо знакомы с командами Ирландии и Люксембурга. Со сборной Азербайджана не играли давно, но, несомненно, это соперник, в матчах с которым хотим добиться максимального результата. Конечно же, за первое место в группе будут бороться Португалия и Сербия".

Отметим, что сборная Азербайджана попала в группу А, где, помимо нее, есть команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.