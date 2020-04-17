Марко Матерацци: ​В Италии меня раскритиковали из-за Зидана

Марко Матерацци https://report.az/storage/news/12c769993bb80da69bc2bcc00d864f86/15f14a06-c636-40fb-868b-bb6f8e1d8e12_292.jpg

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что его раскритиковали на родине после победного для итальянцев чемпионата мира 2006 года.

Report напоминает, что в финальном матче Матерацци сравнял счет в первом тайме, а в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил его в грудь головой и получил за это красную карточку. Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержала Италия.

"Зидана защищали французы, а меня раскритиковали мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, за мой гол в финале", - написал Матерацци в Instagram.