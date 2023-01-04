Маркиньос продлит контракт с "ПСЖ"

Бразильский защитник Маркиньос близок к пролонгации контракта с "ПСЖ". Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2026 или 2027 года. Как передает Report, об этом пишет Le Parisien.

Бразильский защитник Маркиньос близок к пролонгации контракта с "ПСЖ". Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2026 или 2027 года. Как передает Report, об этом пишет Le Parisien.

Напомним, Маркиньос перебрался в стан "ПСЖ" из "Ромы" в 2013 году. В этом сезоне футболист принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и забил два гола.

В составе парижан Маркиньос является чемпионом Франции (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезоны-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) страны.

Нынешний контракт бразильца с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года.