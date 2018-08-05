Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии по футболу

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Нападающий немецкого «Штутгарта» Марио Гомес объявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу.

Как передает Report, об этом он написал в своем Facebook.

«Я долго думал на тему выступлений за национальную сборную и решил высказаться. Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии. Мне не всегда было легко в сборной, но я встретил много отличных людей, к которым привязался. Однако настал момент освободить место и дать дорогу молодым и талантливым игрокам, которые могут добиться лучших результатов для Германии», — сказал Гомес.

33-летний форвард дебютировал в составе бундестим в 2007 году. В общей сложности он принял участие в 78 матчах и забил 31 мяч. В его активе выступления на чемпионатах мира в ЮАР (2010 год) и России (2018 год), первенствах Европы в Австрии и Швейцарии (2008 год), в Польше и на Украине (2012 год), а также во Франции (2016 год).