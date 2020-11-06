Марио Балотелли тренируется с клубом Серии D

Известный итальянский форвард Марио Балотелли, который в настоящее время является свободным агентом, тренируется с командой Серии D «Франчиакорта».

Известный итальянский форвард Марио Балотелли, который в настоящее время является свободным агентом, тренируется с командой Серии D «Франчиакорта».

Как передает Report, об этом сообщает Corriere della Sera.

30-летний футболист ищет новый клуб. В июле истек срок соглашения игрока с «Брешией».

Балотелли оказался на базе «Франчиакорты», так как его связывают дружеские отношения с одним из руководителей клуба. При этом команда базируется недалеко от родного города Балотелли — Брешии. Сообщалось, что форвард попал в сферу интересов французского «Нанта».

В минувшем сезоне нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (и — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых и 1 красную карточки. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.