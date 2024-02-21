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Мариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта

Мариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева провела встречу с руководителями региональных управлений молодежи и спорта министерства.
Футбол
21 февраля 2024 г. 12:45
Мариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева провела встречу с руководителями региональных управлений молодежи и спорта министерства.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на заседании был заслушан отчет о мероприятиях, состоявшихся в сентябре-декабре прошлого года и январе текущего года.

На встрече были затронуты мероприятия, которые пройдут в рамках "Спортивной недели", обсуждался проект "Научимся плавать".

Выслушав глав региональных управлений, замминистра обменялась мнениями по вопросам организации спортивных соревнований и мероприятий в регионах и дала соответствующие рекомендации.

Во встрече также принял участие завотделом спорта министерства Эльнур Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini gənclər və idman idarələrinin rəisləri ilə görüşüb

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