Мариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева провела встречу с руководителями региональных управлений молодежи и спорта министерства.

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева провела встречу с руководителями региональных управлений молодежи и спорта министерства.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на заседании был заслушан отчет о мероприятиях, состоявшихся в сентябре-декабре прошлого года и январе текущего года.

На встрече были затронуты мероприятия, которые пройдут в рамках "Спортивной недели", обсуждался проект "Научимся плавать".

Выслушав глав региональных управлений, замминистра обменялась мнениями по вопросам организации спортивных соревнований и мероприятий в регионах и дала соответствующие рекомендации.

Во встрече также принял участие завотделом спорта министерства Эльнур Мамедов.