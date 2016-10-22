Марчелло Липпи стал самым высокооплачиваемым тренером мира

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи возглавил сборную Китая и стал таким образом самым высокооплачиваемым специалистом в мире, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.
Размер его зарплаты составит 18 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов CША).
В 2006 году сборная Италии под руководством Липпи стала чемпионом мира. В финале итальянская команда обыграла команду Франции.
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