Марчелло Липпи стал самым высокооплачиваемым тренером мира

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи возглавил сборную Китая и стал таким образом самым высокооплачиваемым специалистом в мире, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

Размер его зарплаты составит 18 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов CША).

В 2006 году сборная Италии под руководством Липпи стала чемпионом мира. В финале итальянская команда обыграла команду Франции.