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    Марчелло Липпи стал самым высокооплачиваемым тренером мира

    Размер его зарплаты составит 18 миллионов фунтов стерлингов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи возглавил сборную Китая и стал таким образом самым высокооплачиваемым специалистом в мире, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

    Размер его зарплаты составит 18 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов CША).

    В 2006 году сборная Италии под руководством Липпи стала чемпионом мира. В финале итальянская команда  обыграла команду Франции.

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