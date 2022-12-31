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Marca: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в €200 млн

Marca: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в €200 млн Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после перехода в саудовский клуб «Аль-Насср» будет зарабатывать около €200 млн с учетом рекламных контрактов.
Футбол
31 декабря 2022 г. 09:48
Marca: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в €200 млн

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после перехода в саудовский клуб «Аль-Насср» будет зарабатывать около €200 млн с учетом рекламных контрактов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Роналду будет получать самую большую зарплату в истории футбола. Зарплата португальца составит около €100 млн, а остальная сумма «добьется» за счет коммерческих прав. Соглашение Роналду с клубом из Саудовской Аравии заключено до 2025 года.

37-летний Роналду с ноября этого года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.

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