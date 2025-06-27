Маrca: Роналду будет зарабатывать в "Аль-Наср" до €200 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с "Аль-Насром".

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с "Аль-Насром".

Как передает Report , об этом сообщает издание Marca.

По информации издания, 40-летний спортсмен заработает от 180 до 200 миллионов евро за сезон. Сумма включает в себя зарплату, а также доходы от имиджевых прав. Также Роналду стал совладельцем клуба, получив в нем небольшую долю. Кроме того, боссы "Аль-Насра" пообещали португальцу усилить состав.

Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" 26 июня. Новое соглашение португальца с клубом рассчитано на два года.