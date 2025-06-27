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Маrca: Роналду будет зарабатывать в "Аль-Наср" до €200 млн

Маrca: Роналду будет зарабатывать в "Аль-Наср" до €200 млн Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с "Аль-Насром".
Футбол
27 июня 2025 г. 19:18
Маrca: Роналду будет зарабатывать в Аль-Наср до €200 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с "Аль-Насром".

Как передает Report, об этом сообщает издание Marca.

По информации издания, 40-летний спортсмен заработает от 180 до 200 миллионов евро за сезон. Сумма включает в себя зарплату, а также доходы от имиджевых прав. Также Роналду стал совладельцем клуба, получив в нем небольшую долю. Кроме того, боссы "Аль-Насра" пообещали португальцу усилить состав.

Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" 26 июня. Новое соглашение португальца с клубом рассчитано на два года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ronaldu "Əl-Nəsr"də 200 milyon avro qazanacaq

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