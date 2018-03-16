Marca: "Карабах" так помог европейским гигантам

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Карабах" так помог европейским гигантам".

Как сообщает Report, авторитетное испанское издание Marca так озаглавило статью после разгрома российского "Локомотива" испанской "Атлетико" в 1/8 финала Евролиги.

В статье говорится об ответной встрече, в которой мадридцы разгромили "железнодорожников" и вышли ¼ финала.

Издание пишет, что сегодняшний "Атлетико" один из главных кандидатов в победители Евролиги, сравнивая клуб с камнем, который хуже снаряда. Подчеркивается, что более сильные клубы в Лиге чемпионов могут дышать свободно, поскольку им не придется встречаться с таким сильным противником.

Команда, главным тренером которой является Диего Симеоне, в группе "С" Лиги чемпионов после ничейных матчей с "Карабахом" (Баку 0:0, Мадрид 1:1), заняла в итоге 3-е место с 7-ю очками, и не смогла продолжить борьбу в самом автортитеном клубном турнире континента. Продолжив выступать в Евролиге, "Атлетико" в 1/16 финала одолела датский "Копенгаген" (в гостях 4:1, дома 1:0), в 1/8 финала "Локомотив" (дома 3:0, в гостях 5:1). Жеребьевка ¼ финала состоится сегодня.

Занявшая первые два места в группе "С" итальянская "Рома" в 1/8 финала ЛЧ выиграла украинский "Шахтер" за счет гола на стороне противника (в гостях 1:2, дома 1:0). Английский "Челси" приостановил борьбу, проиграв испанской "Барселоне" в обоих матчах (дома 1:1, в гостях 0:3).