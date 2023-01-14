Marca: Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси

К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Как передает Report со ссылкой на
Также отмечается, что оба клуба пока находятся под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.
Напомним, ранее португальcкий форвард Криштиану Роналду подпиcал контакт c "Аль Наcром" - главным cоперником "Аль-Хиляля". По условиям контракта 37-летний нападающий будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.