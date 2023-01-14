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Marca: Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси

Marca: Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Футбол
14 января 2023 г. 07:08
Marca: Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси

К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Marca, оба клуба, как отмечается, готовы платить 35-летнему форварду 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.

Также отмечается, что оба клуба пока находятся под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Напомним, ранее португальcкий форвард Криштиану Роналду подпиcал контакт c "Аль Наcром" - главным cоперником "Аль-Хиляля". По условиям контракта 37-летний нападающий будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Səudiyyənin iki klubu Messi ilə müqavilə imzalamaq istəyir”

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