Marca: Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Месси

К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

К нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси проявляют интерес клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Marca , оба клуба, как отмечается, готовы платить 35-летнему форварду 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.

Также отмечается, что оба клуба пока находятся под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Напомним, ранее португальcкий форвард Криштиану Роналду подпиcал контакт c "Аль Наcром" - главным cоперником "Аль-Хиляля". По условиям контракта 37-летний нападающий будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.