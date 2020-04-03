​Марадонна назвал забитый рукой гол местью Британии

Бывший футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", почтил память павших в Фолклендской войне аргентинцев.

Как передает Report, на своей странице в İnstagram легендарный футболист написал, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

Марадона отказывался извиняться за гол рукой в матче четвертьфинала чемпионата мира 1986 года Аргентина — Англия (2:1). Он называл это "символической местью" англичанам за Фолклендскую войну.

«День ветеранов и павших на Мальвинской войне" — национальный день памяти в республике Аргентина, который отмечается в этой латиноамериканской стране ежегодно 2 апреля. Дата посвящена чествованию ветеранов и почитанию памяти павших военнослужащих аргентинской армии, которые участвовали в Фолклендской войне против вооружённых сил Великобритании. Фолклендская война началась 2 апреля 1982 года, закончилась 14 июня того же года.