​Марадонна может возглавить сборную Испании

Диего Марадонна https://report.az/storage/news/8562c681efb9fff3d823fa8c80bfbcf6/a73b864a-edc8-4235-a9a8-3e103cef640f_292.jpg

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и "Наполи" Диего Марадона может стать главным тренером сборной Испании.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.

Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой. В случае назначения перед Марадоной будет стоять задача выхода в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в 2010 году легендарный форвард возглавлял сборную Аргентины на мундиале в ЮАР.