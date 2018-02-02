Марадоне отказали в американской визе за слова в адрес Трампа

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне отказали во въезде в США из-за нелицеприятных высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает AS со ссылкой на юриста Марадоны Матиаса Морлы.

Юрист рассказал, что аргентинец впервые с 1994 года решил посетить США для дачи показаний на суде над его бывшей супругой. Перед интервью просил Марадону ничего не говорить о США, однако тот не прислушался к его совету.

На вопрос, что он думает о Дональде Трампе, он назвал его чиролитой — марионеточной куклой.