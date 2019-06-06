Марадона заявил, что готов стать тренером "Манчестер Юнайтед"

Легендарный аргентинский футболист, а ныне тренер Диего Марадона заявил, что готов возглавить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал FourFourTwo.

"Если "Манчестер Юнайтед" нуждается в тренере, то я тот, кто им нужен. Они продают много футболок по всему миру, но им нужно выигрывать трофеи, и я знаю, как это сделать", - заявил Марадона.

Отметим, что сейчас Марадона возглавляет клуб "Дорадос", который выступает во второй мексиканской лиге.