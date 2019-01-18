Марадона: я не из тех, кто бьёт жену, но хотел оторвать голову бывшей девушке

Баку. 18 ярваря. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который ныне является главным тренером мексиканского «Дорадоса», расстался со своей девушкой, 28-летней Росио Оливой, и подал на неё суд в связи с тем, что она нарушила соглашение о неразглашении в беседе с журналистами. Диего собирается также выселить девушку из дома, который он ранее подарил ей и её семье.

Как передает Report, цитирует 58-летнего Марадону The Sun со ссылкой не эфир телепередачи La Red.

«Я не из тех, кто бьёт жену, но хотел оторвать Росио голову. Она подписывала соглашение о неразглашении. Свой отпуск она проводит на мои деньги. Честно говоря, я был идиотом. Но теперь её нет в моей жизни. Плохо ли она себя повела? С этим разберётся адвокат.

Дом, который я дарил её семье, принадлежит мне. Я собираюсь его сохранить. Я не Дед Мороз, чтобы ходить вокруг и расспрашивать людей о том, что им нужно. Я работаю, как и все остальные в этом мире», — цитирует 58-летнего Марадону The Sun со ссылкой не эфир телепередачи La Red.