Марадона выступил с критикой в адрес ФИФА

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал руководство ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, 59-летний специалист заявил, что под руководством Джанни Инфантино никаких положительных изменений в работе Международной федерации футбола (ФИФА) не произошло.

Он также заявил, что отправил письмо Инфантино в котором написал, что подал в отставку с поста капитана легенд ФИФА: "После того, как Блаттер и Хулио Грондона (экс-глава Футбольной ассоциации Аргентины) покинули ФИФА, организация не изменилась. Нет никаких изменений. Они поместили нас в один гостиничный номер вместе с Марко ван Бастеном и еще одним игроком. Они отнеслись к нам, как к маленьким собачкам, которых нужно только кормить и все. Это полное отсутствие уважения", - сказал Марадона.

"Вот почему я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать все, что знаю о новой ФИФА", - добавил он.

Отметим, что после прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира ФИФА прекратила сотрудничество в Марадоной. На данный момент он является главным тренером мексиканской команды "Дорадос".