​Марадона: В ФИФА царит анархия

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона считает, что в Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) царит анархия, виновником которой является действующий глава организации Йозеф Блаттер.

Как передает Report, слова аргентинца приводит агентство Reuters.

"Все в футбольном мире знают, что в FIFA царит полная анархия, а Блаттер абсолютно ничего про это не знает. Именно поэтому я поддержали кандидатуру принца Иордании Али бин Аль-Хусейна", - сказал Марадона.

Выборы президента FIFA состоятся во время конгресса ФИФА 29 мая в швейцарском Цюрихе. Помимо Аль-Хусейна на пост главы FIFA претендуют глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Праг, бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу.