Марадона успешно перенёс операцию в Буэнос-Айресе

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос», был успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса.
Как передает Report, об этом в Twitter написал его адвокат Матиас Морла.
«Диего перенёс операцию, всё прошло хорошо. Теперь ждём восстановления, чтобы он вернулся к работе», — говорится в сообщении.
Напомним, что Марадона был госпитализирован из-за внутреннего кровотечения.
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