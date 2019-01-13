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    Марадона успешно перенёс операцию в Буэнос-Айресе

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос», был успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса.

    Как передает Report, об этом в Twitter написал его адвокат Матиас Морла.

    «Диего перенёс операцию, всё прошло хорошо. Теперь ждём восстановления, чтобы он вернулся к работе», — говорится в сообщении.

    Напомним, что Марадона был госпитализирован из-за внутреннего кровотечения.

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