​Марадона ушел с поста главного тренера ФК "Дорадос"

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба "Дорадос".
С таким заявлением выступил его адвокат Матиас Морла, опубликовав соответствующий пост в Twitter-аккаунте, передает Report.
По словам адвоката, Марадона покинул пост из-за проблем со здоровьем.
"Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции - на плече и на колене", - отметил Морла.
В клубе подтвердили информацию об уходе тренера.
Отметим, что Диего Марадона возглавлял ФК "Дорадос" второго по силе мексиканского дивизиона в сезоне 2018-2019 годов.
Anar TağıyevАвтор новости