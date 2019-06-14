​Марадона ушел с поста главного тренера ФК "Дорадос"

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба "Дорадос".

С таким заявлением выступил его адвокат Матиас Морла, опубликовав соответствующий пост в Twitter-аккаунте, передает Report.

По словам адвоката, Марадона покинул пост из-за проблем со здоровьем.

"Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции - на плече и на колене", - отметил Морла.

В клубе подтвердили информацию об уходе тренера.

Отметим, что Диего Марадона возглавлял ФК "Дорадос" второго по силе мексиканского дивизиона в сезоне 2018-2019 годов.