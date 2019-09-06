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Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия"

​Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия"

Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия".

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, Легендарный Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы.

 Cрок контракта с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что "Химнасия" занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине и был основан в 1887 году. 

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