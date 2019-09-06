Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия".

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, Легендарный Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы.

Cрок контракта с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что "Химнасия" занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине и был основан в 1887 году.