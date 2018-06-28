Марадона предложил 10 тыс. долларов за информацию о распространившем слух о его смерти

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона готов заплатить 300 тысяч песо (10 тыс. долларов) за информацию о человеке, распространившем слух о его смерти.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета Infobae со ссылкой на адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

Как отметил Морла, из-за слухов о смерти Марадоны плохо себя почувствовала одна из сестер бывшего футболиста. "Сестра Марадоны услышала новость, но не могла связаться ни со мной, ни с братом", - отметил он.

Во вторник сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В перерыве матча Марадона почувствовал себя плохо. Его осмотрели дежурившие на стадионе врачи, после чего экс-нападающий сборной Аргентины продолжил смотреть встречу.