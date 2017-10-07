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    Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение 1,45 млн

    56-летний аргентинец поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бывший аргентинский футболист Диего Марадона подаст в суд на своих дочерей Далму и Джанинну за то, что они перевели 1,45 млн фунтов стерлингов с его счета в банк в Уругвае без его ведома. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Sun.

    Издание отмечает, что 56-летний аргентинец уже поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска. При этом сообщается, что в деле может быть замешана мать Далмы и Джанинны и бывшая жена Марадоны Клаудия Вильяфане, которую экс-футболист также обвинял в хищении у него 9 млн долларов в 2015 году.

    Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. 

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