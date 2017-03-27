Марадона в знак протеста подал в отставку с поста посла ФИФА

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Бывший аргентинский футболист Диего Марадона решил покинуть должность посла Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что такое решение Марадона принял в знак протеста против назначения известного аргентинского телеведущего Марсело Тинелли в качестве менеджера сборных команд Аргентины.

"Я написал заявление Джанни Инфантино (президенту ФИФА )", - заявил Марадона.

По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.