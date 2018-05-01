Марадона передумал покидать клуб из ОАЭ и продлил контракт на год

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Легендарный футболист Диего Марадона принял решение остаться на посту главного тренера клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, 57-летний специалист подписал контракт ещё на один год.

"Аль-Фуджайра" сыграет в плей-офф за выход в высший дивизион с клубом "Хатта" 9 и 13 мая. Марадона возглавляет команду с мая 2017 года.

Напомним, ранее в 2008-2010 гг. Марадона возглавлял сборную Аргентины.