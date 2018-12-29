Марадона не появляется в "Дорадосе"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в последнее время занимающий пост главного тренера мексиканского "Дорадоса", уже несколько дней не появляется в расположении клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на TyC Sports, 26 декабря аргентинский специалист вместе с "Дорадосом" должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Марадона до сих пор не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке.

Отмечается, что пока не известно, вернётся ли вообще Диего в клуб. Тренер недоволен отсутствием новичков в команде и тем, что никто из руководства "Дорадоса" не ведёт переговоры о продлении контракта с его ассистентом, чьё соглашение с клубом уже истекло. Контракт Марадоны с "Дорадосом" рассчитан до лета 2019 года.

Отметим, что в мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", после чего долгое время не появлялся в Беларуси. 7 сентября было объявлено, что он занял пост главного тренера "Дорадоса".