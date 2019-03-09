Марадона намерен признать троих детей от двух женщин на Кубе

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона признает, что является отцом еще троих детей.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, об этом сказал его адвокат Матиас Морла.

По словам адвоката, 58-летний аргентинец отправится в столицу Кубы Гавану для проведения тестов на отцовство.

После этого он признает, что является отцом троих детей от двух женщин. Эти женщины получат право носить фамилию Марадона.

У знаменитого футболиста есть две дочери от первой жены и сын от нынешней жены. Также он после судебных процессов признал, что является отцом еще двух детей (сына и дочери).