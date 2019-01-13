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    Марадона госпитализирован в Аргентине с кровотечением в желудке

    Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для плановой операции в связи с кровотечением в желудке

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для плановой операции в связи с кровотечением в желудке.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

    «Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает», – сказал Reuters источник.

    Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века.

    Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в «Дорадос».

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