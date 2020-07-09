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Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб

Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб
Футбол
9 июля 2020 г. 16:14
Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб

Известный чилийский специалист Мануэль Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса", сообщает Report со ссылкой на официальный сайт испанского клуба.

С 66-летним тренером заключен контракт до июня 2023 года.

Пеллегрини тренировал многие клубы по всем миру: "Ривер Плейт", "Вальядолид", "Реал", "Малагу", "Манчестер Сити", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Вест Хэм". Специалист не работал с декабря 2019 года 

Прежний главный тренер "Бетиса" Руби был отправлен в отставку 21 июня. Команда с 41 набранным очком после 35 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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