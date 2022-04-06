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Мане поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ

Мане поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала «Ливерпуль».
Футбол
6 апреля 2022 г. 08:57
Мане поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала «Ливерпуль».

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Второй гол «Ливерпуля» в этой встрече забил нападающий Садио Мане. Этот забитый мяч стал 22-м для сенегальского футболиста за английский клуб в Лиге чемпионов. Таким образом, Мане обошёл экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и вышел на второе место в истории клуба. Больше голов лишь у египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (33).

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