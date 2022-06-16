Мане достиг устного соглашения с «Баварией» по условиям личного контракта

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане достиг полного устного соглашения с «Баварией» по поводу личных условий контракта.
Отмечается, «Бавария» может подписать с Мане трёхлетнее контрактное соглашение. Переговоры с «Ливерпулем» вступают в завершающую стадию и в скором времени «Бавария» подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста 35 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда.