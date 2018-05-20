Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил заявку команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая), Францией (1 июня) и Нидерландами (4 июня).

Как сообщает Report, в список из 30 футболистов попал нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который последний раз вызывался в сборную в 2014 году, а также защитник «Зенита» Доменико Кришито, покидающий клуб по истечении контракта. Кришито также не вызывался в сборную с 2014 года.

Голкиперы: Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Маттиа Кальдара («Аталанта»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба — «Милан»), Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (оба — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста, Эмерсон (оба — «Челси»);

полузащитники: Даниэле Баселли («Торино»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржиньо («Наполи»), Клаудио Маркизио («Ювентус»), Роландо Мандрагора («Кротоне»);

нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Марио Балотелли («Ницца»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Валенсия»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Доменико Берарди, Маттео Политано (оба — «Сассуоло»).