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Манчини покинет сборную Италии

Манчини покинет сборную Италии Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что уйдет со своего поста после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футбол
2 февраля 2021 г. 20:10
Манчини покинет сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что уйдет со своего поста после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, об этом 57-летний специалист сказал в заявлении Tiki Taka.

"Я уйду из сборной после мундиаля в Катаре. Вернусь к тренерской работе. Кто может заменить меня? Не знаю, есть много таких тренеров. Например, со сборной могли бы работать Аллегри, Анчелотти или Гасперини", - сказал он.

Манчини возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством Италия выиграла все 10 матчей в отборе к Евро-2020 и уверенно квалифицировалась на турнир.

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